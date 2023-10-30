شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في مناطق عدة بقطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي معززة بالآليات والدبابات والجرافات، اليوم الاثنين، في محاور عدة بقطاع غزة تحت غطاء جوي ومدفعي استهدف مناطق قطاع غزة في اليوم الرابع والعشرين من العدوان.

وأفادت مصادر فلسطينية أن آليات عسكرية توغلت في منطقة السودانية وبيت حانون شمال قطاع غزة، ترافق مع ذلك توغل الدبابات والمدرعات في محور مفترق الشهداء وحجر الديك وسط القطاع، وقد شنت قوات الاحتلال سلسة غارات عنيفة عنيفة على القطاع.