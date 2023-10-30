شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب 15 آخرون مساء اليوم الإثنين؛ جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي دراجة نارية ومركبة في حي "الأمل" غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.



وفي السياق ذاته، أكد مدير عام مستشفى "الصداقة التركي الفلسطيني" صبحي سكيك، استهداف طائرات الاحتلال للمستشفى للمرة الثانية، وهو المستشفى الوحيد لمرضى السرطان في القطاع، ما أدى لإلحاق أضرار بالغة فيه وتعطل بعض أنظمة العمل الكهرومكانيكية وتعرض حياة المرضى والطواقم للخطر.



وفي شمال الضفة الغربية، أصيب 11 فلسطينيًا بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية "زواتا" غرب محافظة "نابلس".



وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن غالبية المُصابين أطفال.. مُشيرة إلى أنه جرى إخلاء طفلة (16 عامًا) من إحدى العمارات السكنية على دوار زواتا خلال المواجهات.



وأوضحت مصادر طبية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه مركبة إسعاف، وأصابت هيكلها الخارجي.