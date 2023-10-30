هل بدأت "أنصار الله" في تنفيذ تهديداتها بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت "أنصار الله" أنها "ستشارك تدريجيا في مواجهة الجرائم الصهيونية وفق التطورات على الأرض والتنسيق مع الشركاء".
وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" في اليمن مهدي المشاط، إن "الحرب في فلسطين أصبحت حربا على الإسلام يقف فيها الغرب وأمريكا بجانب العدو الصهيوني".
19 أكتوبر, 19:27 GMT
وأكد المشاط، في كلمة له أمس الأحد، أن "هناك غرف عمليات مشتركة وجهود تراقب وتعمل لمواجهة أي حماقة صهيونية باقتحام غزة"، مشيرا إلى أن جماعة "أنصار الله" تراقب الوضع عن كثب، حسب وكالة الأنباء اليمنية " سبأ".
ولفت إلى أن "الغرب هرب من مشاكله وحروبه بتصدير اليهود إلى الوطن العربي وأوجد كيانا لهم خارج طبوغرافية المنطقة"، مؤكدا أن "موقف الجمهورية اليمنية واضح وهو إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على كامل التراب الوطني الفلسطيني"، مضيفا: "لا يوجد لدينا شيء اسمه أراضي 48 أو 67".
بداية، يقول العميد عزيز راشد، الخبير العسكري والاستراتيجي بالعاصمة اليمنية صنعاء: "منذ البداية، أعلنت صنعاء على لسان قائد الثورة عن أن وجهتها هي فلسطين المحتلة والمقدسات".
أمس, 17:34 GMT
وتابع راشد: "المعركة القادمة في صالح المقاومة، وضد مصالح التحالف الأمريكي الغربي وبعض الأنظمة التي تتحالف معهم، وهو ما شاهدناه في الكثير من المعطيات منذ الساعات الأولي للحرب في قطاع غزة، من جرائم حرب وإبادة جماعية في القطاع".
وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن دخول صنعاء في الحرب الدائرة يسير وفق عملية متدرجة بالصواريخ والطائرات المسيرة أو من خلال المعارك في الجبهة الشمالية في فلسطين.
وحول الشرط السابق الذي ربطته صنعاء بدخولها لحرب غزة، وهو مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب، يقول العميد عزيز راشد: "الشرط الذي تحدث عنه قائد الثورة هو مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا وبشكل مباشر في حرب غزة، وعندما ثبت لنا ما وضعنا عليه شرطنا للمشاركة لم نتأخر، فاليوم نعلن أننا جاهزون لتلك المعركة، لكن في الزمن والتوقيت الذي ستعلنه غرف العمليات في محور المقاومة".
وأوضح الخبير الاستراتيجي اليمني أن "الجميع تأخر لنصرة الشعب الفلسطيني الذي تتم إبادته منذ أكثر من ثلاث أسابيع، وهذا راجع إلى الموقف العربي المخزي والقرارات العربية التي تغرد خارج السرب".
وتابع: "في الوقت الذي نثمن فيه مواقف العديد من الدول في أمريكا الشمالية على عكس المواقف العربية مجتمعة، فإننا بكل الأحوال نواجه عناصر في الداخل اليمني، تابعة لإسرائيل وأمريكا، ولو كانت صنعاء قد دخلت بشكل مباشر منذ اللحظات الأولى لتعرضت اليمن لمؤامرات كبرى وعمالة في الداخل والخارج".
من جانبه، يقول اللواء عبد الله الجفري، الخبير العسكري والاستراتيجي في صنعاء، إن "التصريحات الإسرائيلية بأن المقذوفات التي سقطت داخل الأراضي المصرية في نويبع وطابا قادمة من صنعاء، الهدف منه زرع الفتنة بين الدول العربية وفي الداخل الفلسطيني".
وأضاف، في حديث سابق لـ"الخليج 365"، أن الحرب النفسية التي يتعامل بها الصهاينة (إسرائيل) ترتكز على تفتيت الجبهة الداخلية أيضا بين الفلسطينيين، والجميع يعلم ما يحدث بين حركتي حماس وفتح، حيث تعيش إسرائيل على تلك الانشقاقات وفقا لاستراتيجية (فرق تسد).
وقال الجفري: "عندما تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية بأن الطائرات المسيرة التي وقعت في الأراضي المصرية وأن أهدافها كانت إسرائيل، فإن تلك التصريحات تهدف إلى خلق الفتنة والبلبلة والفوضى وتمزيق النسيج القومي العربي".
وتابع: "لكننا في صنعاء نعلم جيدا ما يريدون، والجميع يعلم ما فعلته الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية خلال السنوات الماضية، من زرع للتنظيمات الإرهابية في الدول العربية لتنفيذ مخططاتها".
ولفت اللواء عبد الله الجفري إلى أن الجيش المصري لديه من التقنيات والقدرات التي تمكنه من الوصول للجهات التي أطلقت تلك المسيرات، ونحن لا ننكر أي شيء قمنا به وكل قراراتنا العسكرية معلنة، وقد عبّر قائد الثورة عبد الملك الحوثي عن عدم ترك غزة والقضية الفلسطينية وحدها إذا ما تدخلت أمريكا، مشيرا إلى عدم اعتقاده الجازم بأن صنعاء يمكن أن تستهدف مصر والبنى التحتية وغيرها، وأن كل ما يجري تقف وراءه إسرائيل بأساليبها المعروفة".
يشار إلى أن القصف الإسرائيلي المستمر في أسبوعه الرابع، تسبب في مقتل أكثر من 8 آلاف فلسطيني في قطاع غزة، وإصابة نحو 23 ألفا آخرين.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "الاحتلال ارتكب مئات المجازر ضد المدنيين، وأن نحو ثلثي الضحايا من النساء والأطفال، وهو ما جعل المنظمات الإغاثية الدولية تصف الوضع في قطاع غزة بأنه كارثي، خاصة بعدما قامت إسرائيل بقطع المياه والكهرباء ومنعت دخول الوقود إلى القطاع".