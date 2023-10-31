وكيل وزارة السياحة العمانية لـ"الخليج 365": نستهدف زيادة تدفق حركة السياحة من روسيا

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف في حديثه مع "الخليج 365"، خلال زيارة موفد الوكالة لمسقط ومشاركته في تغطية انتخابات مجلس الشورى العماني، أن السلطنة تستهدف مساهمة القطاع السياحي بنسبة ما بين 7 إلى 10 % من الناتج المحلي بحلول 2040.

ولفت إلى أن المستهدف يستدعي جذب استثمارات في قطاع السياحة بنحو 7 مليارات دولار.

أمس, 16:56 GMT

وتستهدف السلطنة الوصول إلى 11 مليون سائح سنويا بحلول 2040، حيث سجلت العام الجاري نحو 3.5 مليون سائح، بعد التعافي من أزمة كوفيد 19، وفق المسؤول العماني.

ولفت إلى أن قطاع السياحة يساهم بنحو 2.4 % من الناتج الإجمالي المحلي، في ظل العمل على رفع النسبة تدريجيا.

وفق المسؤول العماني فإن الاستثمارات المرتقبة لا تقتصر على الفنادق، بل تشمل المنتجات السياحية والخدمات الللوجستية، وكل ما يتعلق بقطاع السياحة.

وأشار إلى أن السوق الروسي من بين الأسواق، التي يشهد حجم التدفق السياحي منها تدفقا واضحا، وتعد من ضمن الأسواق المستهدفة الفترة القادمة، إلى جانب الأسواق الأوروبية، والسوق الهندي والصين، والأسواق الإقليمية.

16 أكتوبر, 17:57 GMT

ولفت المسؤول العماني على أن قطاع السياحة والتراث يحظى بأولوية في رؤية 2040، ويتم العمل على جذب الاستثمارات الهامة خلال السنوات القليلة المقبلة في كافة المجالات المختلفة.

وحسب المسؤول فإن العام الحالي عادت حركة السياحة نسبيا لما كانت عليه قبل أزمة كوفيد 19 التي أثرت بشكل كبير على قطاع السياحة في مختلف أنحاء العالم..