شكرا لقرائتكم خبر عن وضع أول جدول أعمال بحثي عالمي بشأن الصحة والهجرة والنزوح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشرت منظمة الصحة العالمية أول أجندة بحثية عالمية بشأن الصحة والهجرة والنزوح، لتوجيه الجهود البحثية لفهم ومعالجة الاحتياجات الصحية للمهاجرين واللاجئين، ووضع سياسات وممارسات سريعة للاستجابة في جميع أنحاء العالم.

ولفتت إلى أن هناك مليار شخص غادروا منازلهم سواءً باختيارهم أو قسرًا بسبب الحروب والتحديات الاقتصادية والتوسع الحضري وتغير المناخ.

تطوير الأجندات الإقليمية والوطنية

وستكون أجندة البحث العالمية الأساس لتطوير الأجندات الإقليمية والوطنية، وتحويل بنودها إلى أسئلة بحثية محددة السياق.

وأشار مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم, إن هذا الجدول يعد خطوة مهمة في سد الفجوات المعرفية بشأن الاحتياجات الصحية لأكثر السكان ضعفًا، في عالم يتحرك بشكل متزايد.

الوصول إلى الخدمات الصحية

وبعد عملية تشاورية لأجندة البحوث العالمية استمرت لمدة عام، تم الاتفاق على 5 موضوعات بحثية ذات أولوية وهي سبل توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية ونماذج التغطية الصحية الشاملة في سياق النزوح طويل الأمد.

وأيضا نماذج التمويل الصحي الفعالة، والمزيد من الفهم لفئات المهاجرين واللاجئين التي لم تخضع للبحث الكافي، كالأطفال أو الاشخاص المحتجزين في مراكز الاحتجاز.

كذلك الفهم الأفضل لمحددات الصحة وطرق معالجتها في ضوء ظروف معيشة وعمل المهاجرين واللاجئين، ونماذج الرعاية الصحية الفعالة والمستدامة في الأوضاع الإنسانية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.