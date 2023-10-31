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الخليج اليوم .. مشاجرة نسائية في مقهى بحائل والشرطة تتدخل.. فيديو

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أثار مقطع فيديو وقوع مشاجرة عنيفة بين عدد من الفتيات داخل مقهى، غضب السعوديين.

 

وأظهر الفيديو اشتباكات بين الفتيات بالأيدي، فيما وقف العمال يشاهدون ما يحدث دون القدرة على التدخل لإنهاء المشاجرة.

 

وأثار الفيديو حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق مغرد قائلا: "مشكلة الصراحة الشباب إذا تضاربوا ممكن تفك بينهم، البنات كيف تفك بينهن، وأغلب المضاربات نشوفها مافي أحد يقدر يفك".

 

من جهتها، ضبطت شرطة منطقة حائل 6 نساء ظهرن في مشاجرة بينهن في محتوى مرئي بمكان عام، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهن.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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