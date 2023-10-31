شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الكويت: حل الدولتين الطريق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح أن الطريقة الوحيدة لوضع حد لدوامة العنف التي استمرت لعقود من الزمن هي صياغة حل مستدام وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مؤكدا أنه " يؤلمنا جميعا أن نرى المأساة الإنسانية تتكشف حاليا في غزة إذ تقدر أحدث التقارير أن ما لا يقل عن 8000 فلسطيني من بينهم أكثر من 3000 طفل استشهدوا منذ اندلاع الصراع قبل 24 يوما " .



وأعرب الشيخ سالم الصباح -في كلمة له بمناسبة (يوم الأمم المتحدة) الذي أحيته بعثة الأمم المتحدة لدى الكويت تحت عنوان (60 عاما من الشراكة في التنمية والعمل الانساني وتعزيز جهود السلام) الاثنين- عن أسفه العميق لسماع الخسارة المأساوية لـ53 من موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) أثناء محاولتهم تقديم المساعدات الحيوية للمحتاجين في قطاع غزة مقدما خالص التعازي لعائلات الضحايا خلال هذا الوقت العصيب، مشددا على أن دولة الكويت كانت حازمة في مطالبتها بالوقف الفوري للأعمال العدائية في القطاع.



وشدد الشيخ سالم الصباح -في هذا السياق- على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية الأساسية من دون عوائق للشعب الفلسطيني الذي عانى لفترة طويلة من العواقب المدمرة لهذا الصراع.



وأضاف أن الأمم المتحدة خلال سعيها لتحقيق السلام والتنمية في مختلف أنحاء العالم أنقذت حياة ملايين الأشخاص وحسنت حياة ملايين آخرين، مشيدا بالتفاني الذي لا يتزعزع لمؤسسة ظلت طوال 78 عاما مناصرة للوئام والتقدم الدوليين ورمزا للأمل في الوحدة العالمية، مؤكدا التزام الكويت بدعم المبادئ والأهداف المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وتحديدا تعزيز التعاون الدولي لضمان السلام والأمن والرخاء العالميين.