اخبار الخليج

قطر تؤكد ضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم

0 نشر
واس - الدوحة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تؤكد ضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية ضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم لضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية الفلسطينيين المحاصرين تحت القصف.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية القطري ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاتصال استعراض خطورة تصاعد المواجهات في قطاع غزة، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى آخر مستجدات الوساطة لإطلاق سراح الأسرى.

خطورة تصاعد المواجهات

كما تلقى وزير الخارجية القطري اتصالًا هاتفيًا يوم الاثنين، من وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا.

وجرى خلال الاتصال، استعراض خطورة تصاعد المواجهات في قطاع غزة، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى آخر مستجدات الوساطة لإطلاق سراح الأسرى.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا