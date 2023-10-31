شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تؤكد ضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية ضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم لضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية الفلسطينيين المحاصرين تحت القصف.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية القطري ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاتصال استعراض خطورة تصاعد المواجهات في قطاع غزة، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى آخر مستجدات الوساطة لإطلاق سراح الأسرى.

خطورة تصاعد المواجهات

كما تلقى وزير الخارجية القطري اتصالًا هاتفيًا يوم الاثنين، من وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا.

وجرى خلال الاتصال، استعراض خطورة تصاعد المواجهات في قطاع غزة، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى آخر مستجدات الوساطة لإطلاق سراح الأسرى.