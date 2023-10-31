منظمة غير حكومية: مقتل 31 صحفيا فى قطاع غزة منذ بدء التصعيد

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة "لجنة حماية الصحافيين" غير الحكومية أن عدد الصحافيين الذين قتلوا منذ بدء التصعيد في قطاع غزة يوم 7 أكتوبر، وصل إلى ما لا يقل عن 31 صحافيا، وفقا لما نشرته قناة روسيا اليوم الروسية.

وأشارت اللجنة في بيان نشر على موقعها،الاثنين، إلى أن "الحرب بين إسرائيل وحماس أصبحت الفترة التي قتل فيها أكبر عدد من الصحافيين الذين يقومون بتغطية النزاع، منذ بدء لجنة حماية الصحافيين بإحصاء ضحايا الصحافة في 1992".

وأضافت أنه "خلال الفترة بين 7 و30 أكتوبر، كان بين الـ 9 آلاف شخص الذين قتلوا من الجانبين، ما لا يقل عن 31 صحافيا".

وكانت الحصيلة السابقة للضحايا بين الصحافيين، التي نشرتها "لجنة حماية الصحافيين" قبل أسبوع، هي عند 27 قتيلا.

يذكر أن العمليات القتالية في قطاع غزة تستمر منذ 7 أكتوبر الجاري، حيث أطلقت إسرائيل عملية عسكرية ردا على هجوم حركة "حماس" على مستوطنات ومدن غلاف غزة.

وقتل في هجوم الفصائل الفلسطينية أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، بينما أسفرت العملية الإسرائيلية في قطاع غزة عن مقتل أكثر من 8 آلاف شخص وإصابة أكثر من 21 ألفا بجروح، حسب معطيات وزارة الصحة في القطاع.