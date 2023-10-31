شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: قوافل الإغاثة لا تكفي مليوني شخص في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، أن العدد القليل من القوافل التي يُسمح لها بعبور معبر رفح لا يكفي لأكثر من مليوني شخص محتاج في قطاع غزة، داعية إلى توسيع نطاق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين، "إن النظام القائم للسماح بدخول المساعدات إلى غزة معرض للفشل ما لم تكن هناك إرادة سياسية لجعل تدفق الإمدادات ذا مغزى، ويتناسب مع الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة".

وتابع: "ما يجري الآن هم تجريد شعب بأكمله من إنسانيته، ما فعلته حماس لا تعفي دولة إسرائيل من التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

موت التعاطف الإنساني

ونقل لازاريني عن الفيلسوفة السياسية اليهودية ألمانية المولد هانا أرندت قولها، "إن موت التعاطف الإنساني هو أحد العلامات الأولى والأكثر كشفًا لثقافة على وشك الوقوع في البربرية".

وأضاف: "يستحق سكان غزة تعاطفنًا أكثر من أي وقت مضى".

وتغرق دولة الاحتلال الإسرائيلية غزة، منذ 7 أكتوبر الحالي، ومنذ ذلك الحين، لم تصل سوى مساعدات متقطعة وقليلة إلى القطاع الساحلي المكتظ بالسكان عبر مصر.

ووفقًا لوكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، فقد نفدت مياه الشرب والغذاء والوقود والأدوية الحيوية في المنطقة.