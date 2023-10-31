شكرا لقرائتكم خبر عن القدس المحتلة.. إصابات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب فلسطينيان بالرصاص الليلة الماضية، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شمالي القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال في بلدة عناتا، أصيب خلالها مواطن بالرصاص الحي، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما أصيب شاب بالرصاص الحي في قدمه، خلال مواجهات مع الاحتلال اندلعت في بلدة الرام، وأصيب شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية دورا القرع شمالي رام الله.

مواجهات مع عشرات الشباب

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 7 فلسطينيين في القدس المحتلة، إذ اعتقل جنود الاحتلال 6 مواطنين من بلدة بيت حنينا، كما اعتقلوا شابًا عقب اقتحام مخيم شعفاط واندلاع مواجهات مع عشرات الشباب بالمخيم.

وفي مدينة جنين، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية وكثفت من وجودها جنوبي وشمال شرقي المدينة، كما اقتحمت قرية جلبون وداهمت منزلًا في بلدة يعبد وأخضعت ساكنيه للتحقيق.