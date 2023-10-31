شكرا لقرائتكم خبر عن يونيسيف: سكان غزة يواجهون العطش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن سكان غزة يواجهون العطش، إذ إن هناك محطة تحلية مياه واحدة تعمل بنحو 5% من طاقتها، محذرة من أن النقص الحاد في الوقود يؤثر بالفعل على إمدادات المياه للسكان.

وقالت رئيسة المنظمة، كاثرين راسل، في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين: "هناك محطة واحدة فقط لتحلية المياه تعمل بسعة 5% فقط، في حين أن جميع محطات معالجة مياه الصرف الست في غزة لا تعمل الآن بسبب نقص الوقود أو الطاقة".

فشل جميع المحاولات

وأضافت راسل أنها ناشدت مجلس الأمن أن يتبنى على الفور قرارًا يذكّر الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ويشمل ذلك وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وتابعت:حتى الآن، فشلت جميع المحاولات التي بذلتها أقوى هيئة في الأمم المتحدة لتمرير قرار يركز على العمل الإنساني، وفشلت محاولة واعدة في مجلس الأمن لإصدار قرار بخصوص الحرب في غزة بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (فيتو).