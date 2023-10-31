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الخليج اليوم .. طيران العال الإسرائيلية توقف التحليق فوق أجواء عُمان في الطريق إلى بانكوك

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

قالت شركة طيران العال الإسرائيلية اليوم الاثنين إنها أوقفت مؤقتا تحليق الطائرات فوق المجال الجوي العُماني في طريقها إلى بانكوك لأسباب تتعلق بالسلامة.

 

وقالت متحدثة باسم شركة العال إنه لا يوجد تهديد محدد لطائرات العال، لكن الشركة فضلت العودة إلى مسار آخر ولكن ليس عُمان، مما يؤدي إلى إطالة زمن الرحلة بين تل أبيب وبانكوك إلى 11 ساعة من 8 ساعات.

 

وأضافت أن الشركة تسعى إلى إيجاد طريق جديد فوق عُمان وطلبت موافقة المسؤولين العُمانيين.

 

وعززت إسرائيل الإجراءات الأمنية على جميع شبكات النقل لديها منذ الهجمات التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وما تلا ذلك من حرب على غزة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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