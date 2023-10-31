شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تفجر منزل "العارورى" برام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، منزل القيادى بحركة "حماس" فى الخارج صالح العارورى، ببلدة "عارورة" الواقعة شمال غرب مُحافظة رام الله بوسط الضفة.

وفرضت قوات الاحتلال منع التجول في بلدة "عارورة"، وأجبرت أصحاب المنازل المجاورة للمنزل على ترك منازلهم، قبل تفجيره.

وقالت مصادر إن شابًا أصيب بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في بلدة "قباطية" جنوب جنين بشمال الضفة، فيما أصيب شاب آخر بالرصاص الحي في "بيت لحم" جنوبًا، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمُخيم "الدهيشة".