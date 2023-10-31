عضو مجلس العلاقات الدولية بفلسطين: 25 مستشفى خارج الخدمة في غزة والمساعدات لا تلبي الاحتياجات

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دبي - محمود عبدالرازق - وفي حديث لراديو "الخليج 365"، أشار المدلّل إلى تعرّض محيط مستشفيات القدس في تل الهوا لاستهداف إسرائيلي مباشر ما أدى إلى تضرّر أجزاء منه، ومحيط مستشفى الصداقة التركي على مشارف نفتريم، علمًا أن هذا المستشفى يقدّم الخدمة بالدرجة الأولى لمرضى السرطان، إضافة إلى استهداف مستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة، وكذلك مستشفى الشفاء.
وإذ أكد نفاد جميع مواد التخدير بحيث باتت تجرى العمليات الجراحية دون تخدير، أعلن المدلّل أن كميات المساعدات التي تصل إلى القطاع غير كافية إطلاقا وهي لا تلبّي الاحتياجات الطبية في غزة مشددا على ضرورة تأمين الوقود لضمان تشغيل المستشفيات لتستمر في تقديم خدماتها.
وأضاف أنه "قبل أسبوع أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية انهيار القطاع الاستشفائي بشكل تام، ونحن اليوم نحصي أكثر من 8 آلاف و300 قتيل و20 ألف جريح وهذه أعداد هائلة لا تستطيع المستشفيات استيعابها في ظل الظروف القائمة".
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء يوم الاثنين، عن دخول 144 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة في أسبوع، بعدما أن تسلمت 26 شاحنة جديدة.
وقالت الجمعية، في بيان لها، إن "الشاحنات تسلمتها من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح، وتحتوي على مواد غذائية ومستلزمات طبية"، مشيرةً إلى أنه لم يتم السماح بإدخال الوقود حتى اللحظة".
وفشل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، خلال جلسات عدة حول الوضع في غزة، في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار في القطاع بسبب "الفيتو"(حق النقض) الأمريكي.