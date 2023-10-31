رئيس الوزراء المصري من سيناء: لن نسمح بتصفية أو حل قضايا إقليمية على حسابنا

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال مدبولي، في تصريحات له من شمال سيناء، إن "محاولة النيل من مصر كانت تأتي من هذا المكان"، مؤكدا أن "مصر لن تسمح بتصفية أو حل قضايا إقليمية على حسابها، كما لن تسمح أن يُفرض عليها أي وضع".
وأضاف: "كل ذرة رمل في سيناء مستعدين نبذل فيها ملايين الأرواح بس محدش (لكن لا أحد) يقرب منها"، متابعا: "الشغل الحقيقي الذي تم في تنمية سيناء بدأ على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014".
22 أكتوبر, 18:45 GMT
وناقش الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي جو بايدن، "مجمل الوضع الأمني في الشرق الأوسط، ومستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأهمية الحيلولة دون توسّع دائرة الصراع للمحيط الإقليمي".
وقالت الرئاسة المصرية، إن الرئيس السيسي أكد في هذا الصدد "موقف مصر بضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية، لتعزيز الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة كافة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة".
من جهته، أكد الرئيس الأمريكي "رفض الولايات المتحدة لنزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم"، معربًا عن التقدير البالغ للدور الإيجابي الذي تقوم به مصر والقيادة المصرية في هذه الأزمة.
17 فبراير 2022, 12:12 GMT
وحسب بيان الرئاسة المصرية، "توافق الرئيسان على أهمية تكثيف الجهود لزيادة المساعدات بشكل ملموس وفعال ومستدام، وبكميات تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة هائلة".
وقال في بيان، إنه "بتحليل وجمع المعلومات، أسفرت نتائج التحقيقات بأن عدد (2) طائرة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال".
أمس, 23:49 GMT
وأضاف: "تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري في منطقة خليج العقبة، ما أسفر عن سقوط بعض حطامها في منطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، إضافة إلى سقوط الأخرى في طابا".
وفشل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، خلال جلسات عدة حول الوضع في غزة، في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار في القطاع بسبب "الفيتو" (حق النقض) الأمريكي.