ولي العهد الكويتي: نطالب بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

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وأعرب عن "تضامن دولة الكويت مع فلسطين المحتلة فيما تتعرض له من أحداث دامية، وما يحدث من قصف وحصار وانتهاكات وحشية ودمار ومحاولات التهجير القسري التي تجاوزت القيم والأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية"، مطالبا بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وتابع، لافتًا إلى أن "الكويت ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني ما لم تقم دولة مستقلة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وفق القرارات الدولية، وهذا موقف واضح وراسخ ومستمر، ولا يوجد به أي انشقاق او انحراف عن هذا الموقف، والقيادة الحالية والسابقة متمسكة بهذا الموقف ولا رجعة فيه".
وشدد الوزير الكويتي أن بلاده لديها 3 مطالب، هي "إيقاف الحرب فورا، وإدخال المساعدات إلى غزة، ووضع حل نهائي لدولة فلسطين، فدائرة العنف التي نراها سنراها في المستقبل، ونطالب بحل نهائي وهي دولة فلسطينية، وفق المعاهدات الدولية في 67".
وأوضح وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبد الله، في تصريحاته، "وجود 3 أمور نراها، وهي أن الحرب التي تشهدها غزة هي حرب انتقامية وليست دفاعية، وهي انتقامية، إذ تم استشهاد أكثر من 3 آلاف طفل في 23 يوم".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.