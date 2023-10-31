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ولي العهد الكويتي: نطالب بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - وجدد ولي العهد الكويتي، في كلمة له خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ 17، تأكيد بلاده على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مطالبا بوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأعرب عن "تضامن دولة الكويت مع فلسطين المحتلة فيما تتعرض له من أحداث دامية، وما يحدث من قصف وحصار وانتهاكات وحشية ودمار ومحاولات التهجير القسري التي تجاوزت القيم والأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية"، مطالبا بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي - الخليج 365 عربي, 1920, 31.10.2023
وأكد قائلًا: "القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، ولا يوجد أي لبس، وهو موضوع ثابت خلال 6 عقود من الزمن لم تحيد الكويت عن هذا الخط بتاتا، وخطنا واضح ومستقيم وقوي لا لبس فيه"، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وتابع، لافتًا إلى أن "الكويت ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني ما لم تقم دولة مستقلة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وفق القرارات الدولية، وهذا موقف واضح وراسخ ومستمر، ولا يوجد به أي انشقاق او انحراف عن هذا الموقف، والقيادة الحالية والسابقة متمسكة بهذا الموقف ولا رجعة فيه".

وشدد الوزير الكويتي أن بلاده لديها 3 مطالب، هي "إيقاف الحرب فورا، وإدخال المساعدات إلى غزة، ووضع حل نهائي لدولة فلسطين، فدائرة العنف التي نراها سنراها في المستقبل، ونطالب بحل نهائي وهي دولة فلسطينية، وفق المعاهدات الدولية في 67".

مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني - الخليج 365 عربي, 1920, 31.10.2023

وأوضح وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبد الله، في تصريحاته، "وجود 3 أمور نراها، وهي أن الحرب التي تشهدها غزة هي حرب انتقامية وليست دفاعية، وهي انتقامية، إذ تم استشهاد أكثر من 3 آلاف طفل في 23 يوم".

يشار إلى أن الكويت أطلقت، يوم الاثنين الماضي، جسرا جويا لإغاثة أهالي غزة، استجابة لنداءاتهم"، وذلك بتوجيهات من أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، وولي العهد مشعل الأحمد الصباح، ورئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح.
ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
الشاحنات المحملة بالمساعدات الطبية والغذائية تستعد للدخول للجانب الفلسطيني عند معبر رفح - الخليج 365 عربي, 1920, 31.10.2023

وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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