شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. "الدعم السريع" تعلن السيطرة على مطار غربي الخرطوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت قوات الدعم السريع السودانية يوم الاثنين، إنها انتزعت من الجيش السيطرة على مطار غربي العاصمة، وقال عمال في حقل نفط إنه جرى إجلاؤهم بسبب الهجوم.

وذكرت قوات الدعم السريع أن الجيش، الذي تخوض قتالًا ضده منذ منتصف أبريل، كان يستخدم مطار بليلة في ولاية غرب كردفان لإطلاق طائرات حربية.

وقال العاملون في حقل بليلة الذي ينتج ما بين 10 آلاف و12 ألف برميل يوميًا، تمثل معظم إنتاج السودان النفطي الشحيح والمتضائل، إنه جرى إجلاؤهم مساء الأحد بسبب القتال.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان، إنها ستسمح للمطار وحقل النفط بمواصلة العمل.

ودارت معارك بين الجانبين أيضا في مدينتي الأبيض والفاشر غرب البلاد في الأيام القليلة الماضية.

إطلاق سراح 64 من أفراد الجيش

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الاثنين، إنها سهلت إطلاق سراح 64 من أفراد الجيش احتجزتهم قوات الدعم السريع، ليصل إجمالي عدد الأشخاص الذين سهلت إطلاق سراحهم خلال الحرب إلى 292.

وتقاتل قوات الدعم السريع، التي قاعدة قوتها في دارفور، لفرض السيطرة على البنية التحتية والطرق الرئيسية في غرب البلاد في محاولة لوقف عمليات الجيش.

وقالت قوات الدعم السريع الأسبوع الماضي، إنها سيطرت على نيالا ثاني أكبر مدينة في السودان وعاصمة ولاية جنوب دارفور.

وقال أحد سكان نيالا إن الجيش واصل ضرباته الجوية، مستغلًا ميزته الرئيسية في الحرب، على الرغم من سيطرة قوات الدعم السريع على قاعدته الرئيسية في المدينة.