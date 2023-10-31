شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: سكان غزة يتعرضون للتهجير القسري والعقاب الجماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة، من أن الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر يتعرضون للتهجير القسري والعقاب الجماعي.

وقال المفوض العام فيليب لازاريني، لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين، إن انقطاع الاتصالات في نهاية الأسبوع أدى إلى تسريع انهيار النظام المدني، وحذر من أنه إذا تفاقم هذا الانهيار فإنه "سيجعل من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل" على الأمم المتحدة مواصلة العمل في غزة.

قلة المساعدات

وأكد لازاريني أن العدد القليل من القوافل التي يُسمح لها بعبور معبر رفح لا يكفي لأكثر من مليوني شخص محتاج في قطاع غزة، داعيًا إلى توسيع نطاق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقال "إن النظام القائم للسماح بدخول المساعدات إلى غزة معرض للفشل ما لم تكن هناك إرادة سياسية لجعل تدفق الإمدادات ذا مغزى، ويتناسب مع الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة".

وتابع: "ما يجري الآن هم تجريد شعب بأكمله من إنسانيته، ما فعلته حماس لا تعفي دولة إسرائيل من التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".