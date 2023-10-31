شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد العشرات في قصف للمنازل والمساجد بقطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف متفرق للاحتلال الإسرائيلي استهدف منازل وممتلكات، في قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن طواقم الإسعاف انتشلت عددا من الشهداء، ونقلت عشرات الجرحى إلى المستشفى، بعد الاستهداف من قبل طائرات الاحتلال لأحد المنازل يوم أمس في شارع كشكو بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ولا زال آخرون تحت الأنقاض.

واستهدف القصف منزلين مأهولين في مدنية رفح جنوب القطاع، ما أوقع عشرات الشهداء، والجرحى، وآخرون لا زالوا تحت الأنقاض.

استهداف مساجد

واستشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف مسجدًا ملاصقًا لمنازل المواطنين في مفترق حميد غرب غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال المركز الثقافي الأرثوذكسي بحي الرمال الجنوبي غرب مدينة غزة، بصاروخين، ما أدى إلى تدميره بالكامل، وإلحاق أضرار بمدرسة بطريركية الروم الأرثوذكس، والمنازل المجاورة، ومركز تجاري وأحد المخابز في محيط المكان.

كما دمرت الطائرات الحربية مسجد الفلاح وعيادة الفلاح الطبية التابع لوزارة الصحة القريب من المركز، الذي تم اخلاؤه من النازحين بعد التهديد المتواصل بقصفه.

واستشهد 6 مواطنين على الأقل وعدد من الجرحى، جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا يعوّد لعائلة جحا في شارع البرهام جوار مسجد الامام الشافعي بحي الزيتون بمدنية غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في حصيلة غير نهائية، عن ارتقاء 8300 شهيد في قطاع غزة، فيما جرح أكثر من 21 ألف مواطن.