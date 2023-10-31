شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد مسن فلسطينى برصاص الاحتلال واعتقال 52 فلسطينيا بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد مُسن "70 عامًا"، مُتأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، خلال اقتحامها مدينة طوباس، شمال الضفة الغربية.

وكانت قوات خاصة إسرائيلية "مستعربون" تسللت إلى مدينة طوباس وحاصرت منزلا، قبل أن تتبعها تعزيزات من حاجز تياسير العسكري، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه المواطنين الفلسطينيين، أسفرت عن إصابة سبعة منهم بالرصاص الحي، بينهم اثنان بحالة خطرة، نقلوا إلى المستشفى، وأعلن في وقت لاحق عن استشهاد المُسن صوافطة مُتأثرًا بإصابته.

وفى سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 52 فلسطينيًا في حملة مداهمات لمناطق عدة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال 17 شخصًا من محافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من القدس، و11 آخرين من "الخليل" جنوب الضفة، واثنين من مُحافظة "رام الله والبيرة" وسطها.

وفي الشمال، اعتقلت قوات الاحتلال 11 شخصا من مُحافظة "نابلس"، و6 من "جنين"، و4 بينهم أسيران مُحرران من "طولكرم"، وواحدًا من "سلفيت".

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