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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

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القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى. 

وقالت مصادر فلسطينية في المدينة المحتلة، إن المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة وتجولوا في باحاته وأدوا طقوسًا تلمودية في مُحيط مُصلى الرحمة. 

وفي السياق، شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في مُحيط "الأقصى"، وأوقفت عند أبواب المسجد، الطلاب وفتشتهم، وأعاقت وصولهم إلى المدارس داخل المسجد. 

وينفذ المُستوطنون اقتحامات يومية استفزازية للمسجد الأقصى المبارك ما عدا يومي الجمعة والسبت، في مُحاولة للسيطرة عليه وفرض التقسيم الزماني والمكاني، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي بالخليل. 
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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