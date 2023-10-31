شكرا لقرائتكم خبر عن الاستئناف التونسى تقضى بالحبس 15 شهرا للغنوشى بتهمة التحريض على قوات الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت محكمة الاستئناف بتونس حكما بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى يقضى بسجنه لمدة 15 شهرا وغرامة قدرها ألف دينار مع وضعه للمراقبة لمدة 3 سنين، وذلك بتهمة تمجيد الإرهاب والتحريض على قوات الأمن والإساءة لأجهزة الدولة.

يذكر أن القضية المتعلقة بشأن رئيس حركة النهضة التونسى راشد الغنوشي تأتي في إطار اتهامه من قبل نقابي أمني رفعها بعد وصف الغنوشي للأمنيين بـ "الطواغيت". كانت المحكمة الابتدائية قد حكمت في شهر مايو الماضي بالسجن لمدة عام بحق الغنوشي مع غرامة مالية .

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