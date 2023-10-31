وزير الدفاع السعودي يؤكد ضرورة إيقاف إطلاق النار في غزة فورا

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال بن سلمان، إنه أكد لسوليفان على "ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وحماية المدنيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، واستئناف مسار السلام".
كما استعرض وزير الدفاع السعودي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، العلاقات الاستراتيجية بين بلديهما، وناقشنا المستجدات في اليمن، ونتائج جهود السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل للسلام الشامل.
وأضاف بيان البيت الأبيض أن "سوليفان ناقش مع ابن سلمان الجهود المستمرة لتعزيز الشراكة الدفاعية بين أمريكا والمملكة العربية السعودية، والتي كانت على مدى عقود بمثابة حجر الزاوية للاستقرار والردع الإقليمي، وأكد التزام الرئيس الأمريكي بايدن بدعم الدفاع عن شركاء أمريكا ضد التهديدات من الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك تلك المدعومة من إيران".
وتابع البيان: "وفيما يتعلق باليمن، فقد رحب جيك سوليفان بالتراجع الكبير في تصعيد الصراع خلال العام ونصف العام الماضيين، وأيد الجهود التي تقودها السعودية لإنهاء الحرب تمامًا".
25 أكتوبر, 05:36 GMT
وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قد صرح الأسبوع الجاري، أن مجلس الأمن الدولي غير قادر على القيام بدوره والوصول إلى قرار لحل الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وتابع بأنه "قد آن الأوان لأن يتخذ مجلس الأمن والمجتمع الدولي موقفا حازمًا جادًا لإيقاف العمليات العسكرية، بما يضمن حماية المدنيين وإنهاء الحصار ويكفل إيصال المساعدات الإنسانية".