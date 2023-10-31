"في الصيف ضيعت اللبن"...خبير يحذر من ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

دبي - محمود عبدالرازق - قفز مؤشر الأسعار القياسي لأسعار الغاز الطبيعي الأوروبي - العقود الآجلة للغاز الهولندي TTF - بنسبة 7% تقريبا إلى 54 يورو لكل ميغاواط في الساعة صباح يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ منتصف فبراير/شباط، بعد أنباء عن انخفاض واردات مصر إلى الصفر، مما أثار المخاوف من أن لا تستطيع البلاد إعادة بدء عمليات التسليم إلى السوق الأوروبية.

أعلنت الحكومة المصرية، يوم أمس، أن زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت اعتبارا من يوم السبت، تتزامن مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر.

"موجة صادمة لأسواق الطاقة"

أوقفت شركة "شيفرون"، في وقت سابق، تصدير الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط (إي.إم.جي) البحري بين إسرائيل ومصر، وتصدر الغاز في خط أنابيب بديل عبر الأردن.

كما كانت إسرائيل، في وقت سابق، قد علقت الإنتاج في حقل غاز "تمار" قبالة ساحلها الجنوبي بعد ثلاثة أيام من اندلاع المواجهات مع "حماس".

وتعتمد مصر جزئيا على الغاز الإسرائيلي لتلبية الطلب المحلي وتصدير الوقود عبر مصنعين للغاز الطبيعي المسال، وأدى ارتفاع الاستهلاك المحلي في الصيف إلى توقف الصادرات.

29 أغسطس, 13:39 GMT

رغم أن مصر لا توفر عادة سوى قدر ضئيل من الغاز لأوروبا، فإن تصعيد الحرب بين إسرائيل وحماس قد يرسل موجات صادمة عبر الشرق الأوسط وأسواق الطاقة. وما يثير القلق بشكل خاص هو مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لنقل النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

قال جيمس واديل، رئيس قسم الغاز الأوروبي والغاز الطبيعي المسال العالمي في شركة "إنرغي أسبكتس": "تبدأ أوروبا موسم التدفئة بمخزونات قياسية مرتفعة تعمل كحاجز". ومع ذلك، فإن فقدان أي تدفقات من شأنه أن يضيف ضغوطا صعودية على الأسعار.

وأضاف: "يجب أن يظل الغاز غير قادر على المنافسة على نطاق واسع مع الفحم للحفاظ على المخزونات العالية حتى الصيف المقبل، نظرا لصعوبة إعادة تعبئته العام المقبل".

"أسعار الغاز سترتفع وأوروبا تدفع ضريبة وقوفها مع أمريكا"

وصف الخبير الاقتصادي، علي الهيل، في لقاء مع "الخليج 365"، أن أسعار الغاز ستشهد ارتفاعا أكثر في أوروبا، مرجعًا ذلك لدخول أوروبا في فصل الشتاء وحاجتها لغاز رخيص.

وأضاف: "هي الآن تفتقد للغاز الروسي الذي يتميز بأنه قريب من أوروبا ومتوافر بكثرة ورخيص، لكن أوروبا ينطبق عليها المثل الذي يقول "في الصيف ضيعت اللبن"، ( مثل من الجاهلية يقال للذي يضيع خيرا أتاه بسبب طمعه)، فهي ضيعت لبن الروس، وتستجدي اللبن من الولايات المتحدة الأمريكية وأماكن أخرى في العالم وهو غير متوافر بكثرة وغير قريب من أوروبا بالإضافة لارتفاع سعره".

14 أبريل, 17:14 GMT

وأشار إلى إمكانية ارتفاع أسعار مواد الطاقة أكثر في حال توسع مناطق الاحتكاك، قائلا: "لا أستبعد ذلك مطلقا وهذه الضريبة تدفعها أوروبا نتيجة وقوفها ضد روسيا مع أوكرانيا في حين عندما يتعلق الموضوع بفلسطين والفلسطينين، تسمي هذه الدول حركة "حماس" ومن يقاتل بـ" الإرهابيين"، في حين هذه الحركة وطنية تدافع عن أرضها كما يدافع كل أطياف الشعب الفلسطيني عن أرضه".

حول من يمكن أن يعوض النقص الحاصل للغاز الإسرائيلي القادم عبر مصر رغم قلته، قال الخبير: "لا أدري حقيقة، ربما عن طريق الولايات المتحدة والغاز الصخري، لكنه مرتفع الثمن وبعيد وغير متوافر بكثرة، وأوروبا بحاجة للكثير من الغاز، لأن الشتاء قارص جدا في أوروبا، ونتحدث هنا بالتحديد عن دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا، هذه الدول التي تدعم الولايات المتحدة في أوكرانيا ضد روسيا".

واختتم: "من ناحية دول الخليج لا أدري بالتحديد، فدولة قطر وقّعت اتفاقية مع الصين لمدة 30 عاما لتزويدها بالغاز المسال الطبيعي القطري".