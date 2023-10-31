إعلام: ألمانيا ترسل جنودها إلى دولة عربية

دبي - محمود عبدالرازق - وأشارت صحيفة " الأخبار" اللبنانية نقلا عن مصادرها أن الطلب الألماني جاء بعنوان "منع الأذى عن المواطنين الألمان على أراضي الجمهورية اللبنانية وإنقاذ هؤلاء عندما يكونون في محنة".

ولفتت الصحيفة أن السفارة اكتفت بإيراد هذه الجملة من دون كشف المزيد من التفاصيل بشأن أهدافها الحقيقية، مضيفةً أن السفارة أصدرت وثيقة بهذا الشأن دون عرض الأسباب والأمكنة التي تعتزم نشر عناصر جيشها فيه أو تحديد الحالات التي تستدعي إجراءً مماثلاً.

ونقلت الصحيفة المراسلات التي حصلت بين السفارة الألمانية ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب بشأن حماية المواطنين الألمان و"غيرهم من الأشخاص" من دون توضيح هوية هؤلاء، إلى جانب تقديمها عرضاً بدعم السلطات اللبنانية خلال فترة الإخلاء عبر "موظفين متخصصين".

واعتبرت الصحيفة أن المذكرة الألمانية بكاملها مخالفة لأدنى قوانين احترام سيادة الدول، حيث طلبت من خلال برلين اتصالا مباشرا مع السلطات المعنية لتنسيق أيّ إجراءات إخلاء قد يلزم اتخاذها من قبل الجيش الألماني.

وكشفت الصحيفة أن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب منح وزارة الخارجية الألمانية "موافقة شفهية" على طلب نشر أفراد الجيش الألماني في الأراضي اللبنانية، وهو ما ذكرته السفارة في رسالتها.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن برلين قررت إرسال أكثر من ألف جندي لها في الشرق الأوسط للمساعدة في إجلاء محتمل لمواطنين ألمان في ظل تصاعد حدة التوتر في المنطقة.