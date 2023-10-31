شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء فى غزة إلى 8525 بينهم 3542 طفلا و2187 امرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء فى غزة إلى 8525 .

وأشار إلى أن عدد الشهداء فى غزة وصل إلى 8525 بينهم 3542 طفلا و2187 امرأة.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 18 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 216 شهيدًا معظمهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة الذي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنها مناطق آمنة.

وأضافت في بيان صحفي أن عدد المجازر التي تعمد الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق عائلات قطاع غزة ارتفع إلى 926 مجزرة، وبلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي 8525 شهيدًا منهم 3542 طفلا و2187 سيدة وإصابة 21543 مواطنًا بجراح مُختلفة منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وقالت الوزارة إنها تلقت 2000 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض منهم 1100 طفل، مشيرة إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 130 كادرا صحيا وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة.

وأضافت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 57 مؤسسة صحية وإخراج 15 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود.

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي الذي مازال يهدد مستشفى الصداقة التركي، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات رادعة بحقه، اعتبر أن ذلك ضوء أخضر وقام بالفعل بتدمير أجزاء من المستشفى نتيجة قصفه صباح اليوم.

وفي اليوم الـ25 للحرب استشهد عشرات من المواطنين واصيبت اعداد كبيرة بجراح في سلسلة غارات جوية وبرية وبحرية عنيفة على مناطق متفرقة من القطاع منذ الليلة الماضية وحتى الصباح.

كما شهدت عدة محاور اشتباكات عنيفة على مناطق متفرقة من القطاع منذ الليلة الماضية، وذلك في مناطق شرق جباليا وشمال غرب بيت لاهيا اضافة الى محور الزيتون والشجاعية جنوب وشرق مدينة غزة.