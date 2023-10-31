شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسيف: حصيلة ضحايا الأطفال فى قطاع غزة تتزايد يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" مقتل أو إصابة أكثر من 420 طفلا فى قطاع غزة يوميا.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة كاثرين راسل - حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء - إن ما لا يقل عن 3400 طفل قد قتلوا فى قطاع غزة خلال ثلاثة أسابيع.

وأضافت راسل أنه مع مرور الوقت تتزايد الحصيلة بسرعة كبيرة، مشيرة إلى وجود انتهاكات جسيمة ضد الأطفال على نطاق واسع.

وأشارت إلى أن العنف الذي يرتكب ضد الأطفال يمتد إلى ما هو أبعد من قطاع غزة حيث أنه في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، قتل ما لا يقل عن 37 طفلا.

يذكر أن أكثر من 8500 شخص قد استشهدوا في قطاع غزة خلال ثلاثة أسابيع من بينهم 66% من النساء والأطفال.