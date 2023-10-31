وزيرا خارجية قطر وإيران يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لمنع اتساع نطاق العنف والنزاع في المنطقة

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال محمد بن عبد الرحمن، عبر حسابه على "تويتر"، إنهما أكدا، خلال اللقاء، على "ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية لمنع اتساع نطاق العنف والنزاع في المنطقة، مما سيكون له عواقب وخيمة على الجميع".
واعتبر أنه "من المهم أن تعكس رسالة قوية من العالم الإسلامي إلى الكيان الصهيوني وداعميه"، مشددا على ضرورة أن يطبق الموقف المشترك والمتماسك للدول الإسلامية في دعم الشعب الفلسطيني بفعالية، على الصعيدين العملي والتنفيذي".
ودعا الدول الإسلامية إلى "توظيف كل طاقتها لإنهاء جريمة الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني المظلوم، ورفع الحصار الإنساني عن قطاع غزة".
بدوره، اعتبر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "جرائم الكيان الصهيوني المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين في غزة غير مقبولة ومرفوضة من وجهة نظر شعوب العالم كافة"، مؤكدا أن قطر ستواصل جهودها من أجل إنهاء الهجمات الحالية للكيان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الحرب.
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.