شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 8525 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الخامس والعشرين على التوالي إلى 8525 شهيداً.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن من بين الشهداء 3542 طفلاً كما أصيب في العدوان نحو 21 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء.

وجددت وزارة الصحة الفلسطينية تحذيرها من توقف المستشفيات الكبرى في غزة عن العمل بشكل كامل مع نفاذ الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية.