شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يغادر عمان فى جولة تشمل الإمارات والبحرين وقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى "عمّان"، اليوم الثلاثاء، فى جولة تشمل زيارة كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر.

وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي بأنه سيتصدر جدول أعمال الجولة، الجهود العربية المكثفة لوقف الحرب على غزة، إضافة إلى بحث العلاقات الأخوية بين المملكة الأردنية الهاشمية وكل من الإمارات والبحرين وقطر.

وأضاف البيان أن الملك عبدالله الثاني سيلتقي في أبوظبي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يلتقي في المنامة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، كما سيلتقي في الدوحة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

ويرافق الملك عبدالله الثاني في الجولة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.