شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية السعودية وروسيا يبحثان هاتفيا التطورات فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعوى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله خلال اتصال هاتفى اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجى لافروف، التطورات الخطيرة فى قطاع غزة ومحيطها .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الاتصال شهد التأكيد على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري بما يحقق الحماية الكاملة للمدنيين، وإيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني . وثمن بن فرحان، تأييد روسيا قرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة بتاريخ 27 أكتوبر 2023م، الذي يهدف إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.

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