"أنصار الله" اليمنية تعلن رسميا الدخول على خط المواجهة مع إسرائيل

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في كلمة له، إنه "كان لا بد للقوات المسلحة أن تقوم بواجبها بالتوكل على الله وانتصاراً للمظلومية التاريخية للشعب الفلسطيني العزيز".
وأضاف سريع أن "القوات المسلحة اليمنية قامت بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة".
أمس, 18:45 GMT
وكشف أن "هذه العملية هي العملية الثالثة نصرة لإخواننا المظلومين في فلسطين"، مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية بالصواريخ والطائرات المسيرة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي".
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب على منصة "إكس": "إلحاقا بالتقرير الأولي، رصدت أنظمة الجيش الإسرائيلي هدفا جويا يقترب من أراضي دولة إسرائيل. لا يوجد تهديد ولا يوجد خطر".
29 أكتوبر, 17:34 GMT
وفجر الجمعة الماضي، أفاد المتحدث العسكري المصري بسقوط طائرة مسيرة وقعت في مدينة طابا المحاذية للحدود الإسرائيلية، وسقط مقذوف في مدينة نويبع، على البحر الأحمر.
وتابع المتحدث أنه "جاري قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة".
29 أكتوبر, 16:32 GMT
وشدد على أن مصر ذات سيادة، داعيًا الجميع لأن يحترم سيادتها ومكانتها، وتابع: "دون أي تباهٍ أو تماهٍ.. مصر دولة قوية جدا لا تُمس".
وسبق أن أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية أنها "ستشارك تدريجيا في مواجهة الجرائم الصهيونية وفق التطورات على الأرض والتنسيق مع الشركاء".
وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" اليمنية، مهدي المشاط، إن "الحرب في فلسطين أصبحت حربًا على الإسلام يقف فيها الغرب وأمريكا بجانب العدو الصهيوني".