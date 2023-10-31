ملك الأردن يبدأ جولة خليجية تشمل الإمارات والبحرين وقطر لبحث "وقف الحرب على غزة"

دبي - محمود عبدالرازق - وتشمل جولة ملك الأردن، الإمارات العربية المتحدة، وقطر، ومملكة البحرين، وفقا للديوان الملكي الأردني.

وأشار البيان إلى أن "الجهود العربية المكثفة لوقف الحرب على غزة، تتصدر جدول أعمال الجولة الخليجية".

أولى محطات العاهل الأردني في الجولة الخليجية هي أبو ظبي، حيث يصل اليوم الثلاثاء، وتستمر زيارته حتى غدا الأربعاء، من أجل حضور برنامج مشترك في الإمارات العربية المتحدة، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.

وخلال جولته الخليجية سيلتقي ملك الأردن، عبد الله الثاني، بالرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

17 أكتوبر, 08:35 GMT

وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أكد في وقت سابق، على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة".

وقال الملك عبد الله، خلال لقائه مع كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفريق جوي مارتن سامبسون، إنه يجب تحرك المجتمع الدولي أيضا لحماية المدنيين، وكسر الحصار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى هناك"، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وحذر الملك "من استمرار الحرب على قطاع غزة، والذي قد يدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة".

21 أكتوبر, 11:55 GMT

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.

وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.