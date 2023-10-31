ملك الأردن يبدأ جولة خليجية تشمل الإمارات والبحرين وقطر لبحث "وقف الحرب على غزة"

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وأشار البيان إلى أن "الجهود العربية المكثفة لوقف الحرب على غزة، تتصدر جدول أعمال الجولة الخليجية".
وخلال جولته الخليجية سيلتقي ملك الأردن، عبد الله الثاني، بالرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
17 أكتوبر, 08:35 GMT
وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أكد في وقت سابق، على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة".
وحذر الملك "من استمرار الحرب على قطاع غزة، والذي قد يدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة".
21 أكتوبر, 11:55 GMT
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".