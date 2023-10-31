الجزائر: تراجع الضغط العربي لنصرة فلسطين نتج عنه الاستبداد الصهيوني

دبي - محمود عبدالرازق - وقال خلال جلسة استثنائية للمجلس الشعبي الوطني في الجزائر (البرلمان)، إن "هذا العدوان ما كان ليحدث لولا السجل الدولي الحافل باللامساءلة واللامحاسبة واللامعاقبة للاحتلال الإسرائيلي وتجاوزاته، وخروقاته، وعبثه بكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية"، وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.

وأشار إلى أن "هذا العدوان ليس إلا محصلة غياب إرادة سياسية دولية صادقة لحل القضية الفلسطينية، هذه القضية التي هُمشت وغُيّبت، بل وطُمست من جدول أعمال المجموعة الدولية طيلة العقدين الماضيين، وهي التي لم تحضَ بأي مبادرة جدية للسلام منذ تسعينيات القرن الماضي".

كما لفت إلى أن "هذا العدوان لم يكن ليتحقق لولا تراجع الضغط العربي في خدمة القضية الفلسطينية، وانحسار الدور الدبلوماسي العربي في نصرة الشعب الفلسطيني وفي تأييد مشروع دولته الوطنية في أعقاب آخر مبادرة تم طرحها منذ ما يربو عن 20 عاما".

21 أكتوبر, 09:43 GMT

وشدد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، على أن "بلاده تعتبر الدفاع عن القضية الفلسطينية ونصرة أشقائنا المضطهدين في غزة وفي كافة ربوع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجها من أوجه الوفاء لتاريخها الوطني ولمبادئ ثورتها التحريرية، التي ستحتفل بذكراها غدا الأربعاء".

وأضاف أن الجزائر "تواصل مساعيها الدبلوماسية الحثيثة إقليميا ودوليا لدعم المطالب المستعجلة التي يفرضها الوضع الراهن، والتي تتعلق أولا بفك الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 16 عاما، وثانيا بوقف القصف العشوائي الذي راح ضحيته آلاف الأرواح البريئة، وثالثا بوقف التهجير القسري للسكان، ورابعا بالسماح بإغاثة أهل غزة دون قيود أو شروط".

20 أكتوبر, 10:18 GMT

وتعليقا منه على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في يوم الجمعة الماضي، قرارا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في غزة، فقد أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، في كلمته في الجلسة الاستثنائية في البرلمان الجزائري، أن "مسؤولية وقف العدوان الإسرائيلي، ومسؤولية وضع حد لتجبّره وتسلطّه وطغيانه، ومسؤولية ضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، تقع كاملة على عاتق مجلس الأمن الذي لا يمكنه، بأي حال من الأحوال، وتحت أي ظرف من الظروف، التنصل منها ومن تبعات عجزه عن التحرك لإنهاء هذا الظلم التاريخي الذي طال أمده بحق الشعب الفلسطيني".