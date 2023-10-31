الجزائر: تراجع الضغط العربي لنصرة فلسطين نتج عنه الاستبداد الصهيوني

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وأشار إلى أن "هذا العدوان ليس إلا محصلة غياب إرادة سياسية دولية صادقة لحل القضية الفلسطينية، هذه القضية التي هُمشت وغُيّبت، بل وطُمست من جدول أعمال المجموعة الدولية طيلة العقدين الماضيين، وهي التي لم تحضَ بأي مبادرة جدية للسلام منذ تسعينيات القرن الماضي".
كما لفت إلى أن "هذا العدوان لم يكن ليتحقق لولا تراجع الضغط العربي في خدمة القضية الفلسطينية، وانحسار الدور الدبلوماسي العربي في نصرة الشعب الفلسطيني وفي تأييد مشروع دولته الوطنية في أعقاب آخر مبادرة تم طرحها منذ ما يربو عن 20 عاما".
21 أكتوبر, 09:43 GMT
وشدد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، على أن "بلاده تعتبر الدفاع عن القضية الفلسطينية ونصرة أشقائنا المضطهدين في غزة وفي كافة ربوع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجها من أوجه الوفاء لتاريخها الوطني ولمبادئ ثورتها التحريرية، التي ستحتفل بذكراها غدا الأربعاء".
وأضاف أن الجزائر "تواصل مساعيها الدبلوماسية الحثيثة إقليميا ودوليا لدعم المطالب المستعجلة التي يفرضها الوضع الراهن، والتي تتعلق أولا بفك الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 16 عاما، وثانيا بوقف القصف العشوائي الذي راح ضحيته آلاف الأرواح البريئة، وثالثا بوقف التهجير القسري للسكان، ورابعا بالسماح بإغاثة أهل غزة دون قيود أو شروط".
20 أكتوبر, 10:18 GMT