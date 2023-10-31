شكرا لقرائتكم خبر عن "سلمان للإغاثة" يقدم مساعدات للأسر المتضررة من إعصار "تيج" في حضرموت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس تقديم مساعدات إيوائية وغذائية متنوعة للأسر المتضررة من إعصار "تيج"، في مديريتي الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت.

وشملت المساعدات المقدمة تأمين احتياجات المتضررين من الخيام والحقائب الإيوائية، وتوزيع السلال الغذائية التي تحتوى على المواد الغذائية الأساسية، وذلك للتخفيف من معاناة الأسر المتضررة.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب اليمني جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.