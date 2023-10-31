شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تبلغ دولة الاحتلال بقلقها إزاء قطع الاتصالات في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبلغت الولايات المتحدة دولة الاحتلال الإسرائيلية، بقلقها بشأن قطع الاتصالات في غزة.

وقالت سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد أمام مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين: "أوضحنا ذلك للقادة الإسرائيليين ونعلم أن شبكات الاتصالات بدأت في العودة، هذا أمر حيوي، قطع الاتصالات يعرض حياة المدنيين وموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني للخطر، ويهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة".

التحريض على الشعب الفلسطيني

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من محاولات الاحتلال التحريض ومحاولة شيطنة الشعب الفلسطيني، كي تتاح له فرصة الانتقام بلا حدود إنسانية أو أخلاقية من الفلسطينيين، دون وازع من ضمير، مطالبة الجهات الدولية والأممية كافة بسرعة التدخل لوقف جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأكدت في بيان لها، أن غياب القوة الدولية التي تضمن نفاذ القانون وتلزم مرتكبي الجرائم بالوقف الفوري لارتكابها، من شأنه تحويل العدالة الدولية الواجبة الاتباع إلى مجرد مناشدات واستجداء الجلاد، وهذا يعد إفشالًا ممنهجًا لإرادة السلام الدولية ولصلاحيات مجلس الأمن فيما يتعلق بحماية المدنيين أينما كانوا.