شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: استشهاد 25 على الأقل إثر قصف إسرائيلي لمخيمى النصيرات والشاطىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد ما لا يقل عن 25 فلسطينيًا، حسب التقديرات الأولية، إضافة إلى عشرات المُصابين؛ جراء قصف إسرائيلي استهدف منازل في مُخيمي "النصيرات" والشاطئ" بقطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق لليوم الـ 25 على التوالي.



وقالت مصادر بالقطاع، إن أكثر من 15 شخصًا استشهدوا وتم انتشالهم من تحت الأنقاض إلى جانب عشرات المُصابين، عقب تدمير طيران الاحتلال عمارة سكنية بشارع العشرين في مُخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مضيفة أن عشرات من الجرحى والشهداء لا زالوا تحت الأنقاض، واستشهد العشرات وأصيب آخرون في قصف لعمارة ساق الله في المخيم ذاته.



وفي مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، استشهد أكثر من 10 فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف استهدف منزلا.



كما استهدفت زوارق الاحتلال الحربية منازل الفلسطينيين غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.