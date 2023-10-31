شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه البالغ إزاء تصاعد النزاع فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أنطونيو جوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء تصاعد النزاع في غزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع محصلة ضحايا المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مربع سكني بمُخيم "جباليا" شمال شرقي قطاع غزة إلى 400 شهيد وجريح، كتقدير أولي.



وذكرت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن" قوات الاحتلال قصف المُخيم بستة قنابل تزن الواحدة منها طنًا من المُتفجرات".