لقاء تضامني مع غزة ضمن مقر الاتحاد العمالي العام في لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وعقد اللقاء في مقر الاتحاد العمالي العام، بمشاركة عدد من سفراء الدول العربية وممثلين عن الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية والهيئات والمؤسسات النقابية والاجتماعية والتربوية والتعليمية.

وقال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لوكالة "الخليج 365"، إن "الوضع في قطاع غزة كارثي واليوم تفاقم أكثر وأكثر، وكان لا بد من لقاء يرفع الصوت باتجاه وقف العدوان ووقف إطلاق النار ومساعدة غزة إنسانيًا عبر تمويلها وتزويدها بكل المستلزمات الغذائية والصحية".

وأشار إلى أن "اللقاء كان جامعًا لشخصيات لبنانية وفلسطينية، والتركيز كان على دعم غزة، وأن لا يكون فقط معنويًا وأن يتحول إلى عملية فعلية قائمة على دعم مادي تتشارك فيه المنظمات المعنية مع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني واللبناني".

ولفت الأسمر إلى أن "اللقاء أطلق صرخة عالية من أجل رفع الحصار عن غزة ووقف إطلاق النار ووقف هذه المجازر وإعادة الحياة إلى غزة بعد أن غيرت وجه التاريخ".

© Gulf 365 . Zahraa Al Amirلقاء تضامني مع غزة في مقر الإتحاد العمالي العام...لرفع الحصار ووقف إطلاق النار لقاء تضامني مع غزة في مقر الإتحاد العمالي العام...لرفع الحصار ووقف إطلاق النار © Gulf 365 . Zahraa Al Amir

وفي السياق نفسه، اعتبر نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وعضو المكتب السياسي لـ"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، علي فيصل، أن "هذا اللقاء التضامني يأتي في سياق سلسلة من التحركات التضامنية مع الشعب الفلسطيني سواء في المسيرات أو اللقاءات أو الاعتصامات في الطرق وأمام السفارات التي تدعم إسرائيل وتبيح لها ارتكاب الجرائم والمجازر بحق الإنسانية والبشرية جمعاء".

وأضاف فيصل في تصريحات لوكالة "الخليج 365": "نحن نقدر كل هذه التحركات التضامنية التي تعبر كل الحدود من لبنان إلى الدول العربية على يد شعوبها وحتى على مستوى العالم على يد شعوب العالم التي ترى في أمريكا وإسرائيل محورًا يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، وأيضًا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ويستبيح الشعوب في ارتكابه هذه المجازر مدعمًا بالأساطيل الأمريكية، وهو الذي يدعم هذه الجرائم وهذه المحارق، 8 آلاف شهيد في غزة أكثر من 3500 طفل و2500 امرأة".

وأكد أن "صمود شعبنا في قطاع غزة وفي فلسطين هو الذي أدى إلى تداعيات كبيرة على مستوى المنطقة وقلب الكثير من المزاج الشعبي والرسمي الدولي، وتمكن من خلال ذلك أن ينتزع قرار من الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار وإدخال المواد الغذائية والإنسانية حتى نتنافى الكارثة بحق البشرية جمعاء".

وتابع: "نقدر لروسيا ورئيسها ووزير خارجيتها الموقف الداعم للشعب الفلسطيني والذي يدعو إلى وقف هذه المجازر ووقف إطلاق النار وإدخال المواد الغذائية والصحية لتجاوز الكارثة التي يمكن أن تتسع في قطاع غزة، وهذا موقف مقدر من شعبنا الفلسطيني ومقاومتنا، والذي أيضًا دعا إلى تحقيق الحقوق الفلسطينية خاصة حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، وهو الذي يحقق السلام في الشرق الأوسط".

© Gulf 365 . Zahraa Al Amirلقاء تضامني مع غزة في مقر الإتحاد العمالي العام...لرفع الحصار ووقف إطلاق النار لقاء تضامني مع غزة في مقر الإتحاد العمالي العام...لرفع الحصار ووقف إطلاق النار © Gulf 365 . Zahraa Al Amir

ورأى فيصل أن "الدور الأمريكي والإسرائيلي يتراجع في المنطقة مع تقدم دولة روسيا والصين ودول "بريكس" ودول أمريكا اللاتينية وتقدم قوى المقاومة على امتداد المنطقة العربية وعلى امتداد العالم في هذا السياق".

وشدد على أن "المخطط الإرهابي المرعي من الإرهابي الأول بايدن والإرهابي الشريك نتنياهو لن يكسر إرادة شعبنا، وبالتالي نحن نواجه في إطار معركة وطنية دفاعًا عن وجودنا وهويتنا ووطننا في مواجهة الضم والتهجير لشعبنا من الضفة نحو الأردن ومن شعبنا في قطاع غزة نحو سيناء في مصر، وهذا ما نرفضه رفضًا كاملًا لأننا لا نسمح بارتكاب نكبة جديدة بحق الشعب الفلسطيني، وهذا المخطط لن يمر، ونحن لا نفتش عن وطن ولا عن أرض، لدينا وطن وبالتالي نرفض أي وطن بديل سواء كان في الأردن أو في مصر أو في أي مكان في العالم".