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إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

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القاهرة - سامية سيد - أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. 


وقالت مصادر أمنية، إن شابًا أصيب بالرصاص خلال مواجهات امدلعت في قرية "أودلا" جنوب محافظة "نابلس" الواقعة شمال الضفة الغربية. 


وأضافت المصادر أن فلسطينيين آخرين أصيبا بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة "بيت أمر"، الأشد اضطرابا في محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة. 


وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت المُصابين الثلاثة للمُستشفى.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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