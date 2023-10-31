الجزائر تحيي ذكرى "ثورتها" وتربطها بـ"حرب وجود" يخوضها الشعب الفلسطيني

دبي - محمود عبدالرازق - وقال التقرير إن الشعب الفلسطيني يخوض "حرب وجود" في مواجهة "عدوان صهيوني وحشي يستهدف المدنيين من نساء وأطفال وشيوخ في قطاع غزة"، مشيرا إلى أنه يذكر بصبر ومقاومة الجزائريين وتضحياتهم في مواجهة الاستعمار.

ولفت التقرير إلى أن ثورة الفاتح من نوفمبر/ تشرين الثاني، توجت كفاح الجزائريين ضد الاستعمار على مدى 132 وانتهت بحصول البلاد على استقلالها لتصبح نموذجا في الكفاح ضد قوى الاستعمار والطغيان في العالم.

وحصلت الجزائر على استقلالها عن الاستعمار الفرنسي في الـ5 يوليو 1962، بحسب التقرير، الذي أوضح أن إحياء ذكرى الثورة هذا العام تتزامن مع وضع إقليمي معقد يواجه فيه الشعب الفلسطيني "جرائم حرب مكتملة الأركان".

ومنذ بضعة أيام، تحاول قوات إسرائيلية التوغل في منطقة شمال القطاع، لكن المقاومة الفلسطينية تقول إنها تتصدى لها وتكبدها خسائر كبيرة.

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بعملية بقصف متواصل للقطاع منذ ذلك الحين راح ضحيته ما يقرب من 9 آلاف قتيل وأكثر من 23 ألف مصاب.