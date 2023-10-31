شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: هناك أكثر من نصف مليون نازح في غزة لا يعرفون إلى أين يتجهون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم منظمة الأونروا، إن هناك عمليات عسكرية أدت إلى سقوط المدنيين بين قتيل وجريح، وهناك تدمير كبير في شمال قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي يذاع على قناة "CBC": "لدينا في مراكز الإيواء ومدارس الأونروا حوالي 370 ألف نازح، وهناك أكثر نصف مليون فلسطيني لا يعرفون إلى أين يتجهون، وبعضهم ذهب إلى أقاربه، وبعدهم التجأ إلى المدارس العادية، وبعضم يمكث على أبواب المراكز الإغاثية".

وقال: "هناك نقص في كل شيء، فالمواد الغذائية تنفذ والوقود ينفذ، وهناك نقص كبير في الأدوية، والأوضاع خطيرة للغاية وغير مسبوقة وهناك تدهور كبير وحجم هائل من الدمار".

وتابع: "هناك العديد من الأمراض التي بدأت تنتشر، وهذه ستؤدي إلى تدهور صحي خطير، بالإضافة إلى أن الناس تشرب مباشرة من الآبار الملوثة، وقد تؤدي إلى الإصابة بالتسمم أو بمرض السرطان".