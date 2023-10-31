وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيريه المصري والسعودي سبل التحرك لمواجهة الجرائم الإسرائيلية في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الصفدي أجرى اتصالين هاتفيين بكل من وزير الخارجية المصري، سامح شكري، والسعودي، فيصل بن فرحان، بهدف بحث "سبل التحرك المشترك في مواجهة جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل".

وأكدت الوكالة أن الصفدي ناقش مع شكري وابن فرحان ضرورة البناء على القرار الذي تبنته ‎الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضية، والقاضي بحماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.

يشار إلى أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قد بدأ، اليوم الثلاثاء، جولة إلى 3 دولة خليجية، من أجل وقف إطلاق النار في قطاع ‏غزة من جانب الجيش الإسرائيلي، والذي بدأ بعد إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".‏

وتشمل جولة ملك الأردن، الإمارات العربية المتحدة، وقطر، ومملكة البحرين، وفقا للديوان الملكي الأردني، وأشار البيان إلى أن "الجهود العربية المكثفة لوقف الحرب على غزة، تتصدر جدول أعمال الجولة الخليجية".

أولى محطات العاهل الأردني في الجولة الخليجية هي أبو ظبي، حيث يصل اليوم الثلاثاء، وتستمر زيارته حتى غدا الأربعاء، من أجل حضور برنامج مشترك في الإمارات العربية المتحدة، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.

21 أكتوبر, 11:55 GMT

وخلال جولته الخليجية سيلتقي ملك الأردن، عبد الله الثاني، بالرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وشدد العاهل الأردني على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة"، حيث قال الملك عبد الله، خلال لقائه مع كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفريق جوي مارتن سامبسون، في وقت سابق، إنه يجب تحرك المجتمع الدولي أيضا لحماية المدنيين، وكسر الحصار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى هناك"، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.

وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.