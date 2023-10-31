شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تدين استمرار المجازر وجرائم الحرب الإسرائيلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات استمرار المجازر وجرائم الحرب الإسرائيلية، التي كان آخرها مجزرة مخيم جباليا التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، بتدمير حي سكني كامل مما أدى إلى ارتقاء مئات الشهداء من المدنيين الفلسطينيين.

وجددت المنظمة في الوقت نفسه دعوتها الملحة للمجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل وقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين وضمان وصول الإمدادات الأساسية والإغاثة الإنسانية العاجلة الدائمة لهم.

عدد الشهداء الفلسطينيين

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الخامس والعشرين على التوالي إلى 8525 شهيداً.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن من بين الشهداء 3542 طفلاً كما أصيب في العدوان نحو 21 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء.