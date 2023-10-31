شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف شهيد ومفقود وتدمير 35 ألف منزل في العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثقت وزارة الأشغال الفلسطينية تدمير قوات الاحتلال خلال قصفها الجوي والبري على قطاع غزة نحو 35 ألف منزلاً منذ بدء العدوان على القطاع والمستمر لليوم الخامس والعشرين على التوالي.

وأشارت إلى أن نحو 200 ألف منزل لحق به دمار جزئي يضاف لذلك تدمير البنية التحتية في محافظتي غزة والشمال بشكل شبه كلي مما نتج عنه آثار خطيرة على أهالي القطاع تحتاج لسنوات طويلة لإعادة إعمارها.

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العدوان على غزة

من جانبها قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد الشهداء تجاوز عشرة آلاف شهيد ومفقود، إضافة إلى نحو 21600 جريح 70 في المئة من الشهداء والجرحى هم من الأطفال والنساء، لافتةً الانتباه إلى أن 130 من الكوادر الطبية استشهدوا كما استشهد 35 صحفياً.