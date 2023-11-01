شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب جرائمها في غزة.. بوليفيا تقطع العلاقات مع دولة الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخارجية في بوليفيا أن الحكومة قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلية، متهمة إياها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.

وسبق أن قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع الاحتلال عام 2009 احتجاجًا على هجماتها على قطاع غزة، وفي عام 2020 أعادت حكومة رئيسة البلاد جنين أنييس العلاقات.

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إدانة جرائم الاحتلال

وأصبحت بوليفيا أول دولة تقطع علاقاتها مع دولة الاحتلال الإسرائيلية،وأعلنت القرار في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء من قبل ماريا نيلا برادا، وهي وزيرة في إدارة الرئيس لويس آرسي.

وقالت الوزيرة لصحفيين في لاباز: "نطالب بإنهاء الهجمات على قطاع غزة التي أودت حتى الآن بحياة الآلاف من المدنيين وتسببت في التهجير القسري للفلسطينيين".

وأكد نائب وزير الخارجية البوليفي فريدي ماماني ماتشاكا، أن القرار يمثل "رفضًا وإدانة للهجوم العسكري الإسرائيلي العدواني وغير المتناسب في قطاع غزة ولتهديده للسلم والأمن الدوليين".

تصنيف إسرائيل دولة إرهابية

وتأتي خطوة بوليفيا بعد أن دعا الرئيس السابق إيفو موراليس بلاده إلى قطع العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلية، بسبب "الوضع المروع الذي يواجهه الشعب الفلسطيني".

وكتب موراليس على موقع "إكس" في وقت سابق ، مطالبًا بتصنيف إسرائيل على أنها "دولة إرهابية"، وإدانة رئيس وزرائها و"شركائه" أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وبوليفيا ليست أول دولة في أمريكا الجنوبية تعبر عن غضبها من المجازر الإسرائيلية، إذ شبّه الرئيس الكولومبي جوستافو بترو تصرفات إسرائيل بأفعال النازيين بقيادة أدولف هتلر.