شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الأمم المتحدة يدين انتهاكات القانون الدولي في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق بشأن تصعيد الحرب المتواصلة على قطاع غزة، وأدان انتهاكات القانون الدولي جراء ما يحصل في هذه الحرب.

وأبدى غوتريتش في بيان له عن مخاوفه بشأن توسيع جيش الاحتلال للعمليات البرية والهجمات الجوية المكثفة على القطاع، وشدد على ضرورة حماية المدنيين.

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ودعا الأمين العام للأمم المتحدة مجدداً إلى وقف إطلاق نار إنساني ودخول المساعدات الإغاثية إلى القطاع بلا قيود.