شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستنكر استهداف الاحتلال مرافق وأطقم "الأونروا" في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استنكرت مصر استهداف الاحتلال الإسرائيلي العديد من المرافق التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ووقوع عدد من الضحايا والمصابين من الأطقم العاملة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الثلاثاء، المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، الذي يزور القاهرة حاليًا.

أخبار متعلقة أمين الأمم المتحدة يدين انتهاكات القانون الدولي في قطاع غزة بسبب جرائمها في غزة.. بوليفيا تقطع العلاقات مع دولة الاحتلال

الأوضاع المتردية في غزة

وبحث الجانبان خلال اللقاء الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، وضرورة ضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة.

ونوه شكري بدور الأونروا في تقديم الخدمات الأساسية والمواد الإغاثية للشعب الفلسطيني.

فيما أكد المفوض العام لوكالة الأونروا الحرص على استمرار التنسيق مع مصر للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالي غزة.

التهجير القسري

وحذرت (الأونروا) في وقت سابق، من أن الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر يتعرضون للتهجير القسري والعقاب الجماعي.

وقال فيليب لازاريني، لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين، إن انقطاع الاتصالات في نهاية الأسبوع أدى إلى تسريع انهيار النظام المدني، وحذر من أنه إذا تفاقم هذا الانهيار فإنه "سيجعل من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل" على الأمم المتحدة مواصلة العمل في غزة.