شكرا لقرائتكم خبر عن "تدمير جماعي".. رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف مخيم جباليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت رابطة العالم الإسلامي بأشد العبارات، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر، مما تسبَّب في خسائر مروعة في الأرواح.

وندد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذا التصعيد الخطر، الذي راح ضحيته عدد من المدنيّين الأبرياء.

العقاب الجماعي

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين من منحدر العقاب الجماعي بمشهده المُريع، والذي يُعَدّ انتهاكًا لقوانينه وأعرافه، والوقوف بحزم أمام تجاهل النداءات والتحذيرات، والاضطلاع بواجبه في الوقف الفوري لآلية التدمير الجماعي التي هزَّت كل ضميرٍ حيٍّ.

وطالب بتفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الصادر بتاريخ 27 أكتوبر، حمايةً للمدنيين الأبرياء، واحترامًا للقانون الدولي الإنساني.